Автоконцерн Renault с 23 марта приостановил деятельность в России

Компания приостановила деятельность на заводе в Москве.

Автоконцерн Renault с 23 марта приостановил деятельность в России. Об этом говорится в заявлении на сайте компании.

Компания Renault Group приостановила деятельность на заводе в Москве.

Также в заявлении указано, что компания рассматривает все возможные варианты относительно своей доли в «АвтоВАЗе».

«С сегодняшнего дня деятельность Renault Group на заводе в Москве приостановлена. Что касается доли в „АвтоВАЗе“, Renault Group оценивает доступные варианты с учетом текущей ситуации, действуя ответственно по отношению к своим 45 000 сотрудникам в России», — говорится в сообщении.