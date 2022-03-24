А что в кино? «Моя ужасная сестра», «Мания» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

«Моя ужасная сестра»

Наш обзор открывает российская новинка — семейная комедия «Моя ужасная сестра» режиссера Александра Галибина. По сюжету мама и папа десятилетних девочек Лены и Маруси решают пожениться. И теперь эти две разные девочки становятся друг другу сестрами и вынуждены делить одну комнату, один класс, друзей, а главное — сражаться за внимание родителей. Каждая из них мечтает вернуть прежнюю жизнь, но для этого надо рассорить взрослых.

«Мания»

Следующая новинка — американский психологический триллер «Мания». Главная героиня, студентка Алекс одержима желанием стать лучшей во всем. Она записывается в университетскую команду по гребле, и вскоре девушке предстоит проверить предел собственных физических и психологических возможностей. Оценка на Кинопоиске — 6.3, на сайте IMDb — 6.5, рейтинг критиков на RottenTomatoes — 92%.

«Взаперти»

И еще один триллер на этой неделе — американский фильм «Взаперти». Семья — женщина по имени Джессика и двое детей — живут в ветхом доме в сельской глуши. Но даже это им не по карману, и Джессика решает переехать, о чем сообщает своему бывшем бойфренду, случайно заглянувшему в гости. Тот, подстрекаемый дружком-наркоманом, выходит из себя и запирает Джессику в кладовке — теперь ей придется проявить немалую изобретательность, чтобы выбраться из этой ситуации и спасти детей. Оценка на Кинопоиске — 5.2, на сайте IMDb — 6.3, рейтинг критиков на RottenTomatoes — 63%.

«Худший человек на свете»

Норвежский фильм «Худший человек на свете» был представлен на Каннском фестивале на номинации «Лучший сценарий» и «Лучший фильм на иностранном языке». Студентка Юлия начинает взрослую самостоятельную жизнь. К сожалению, ей мешают неприятные черты характера — беспокойство и рефлексия. Ни одно событие и переживание Юлия не оставляет просто так, ставит под сомнение собственные и чужие ценности и живет в постоянном внутреннем конфликте. Сначала она мечтает стать врачом, потом психологом, потом увлекается писательством, фотографией и каждый раз пытается приспособиться к новым обстоятельствам и найти себя. Оценка на Кинопоиске — 7.3, на сайте IMDb — 7.9, рейтинг критиков на RottenTomatoes — 96%.

«Кандиша: Демон мести»

Французский фильм ужасов «Кандиша: Демон мести» рассказывает об ужасном существе из марокканского фольклора, способном мстить мужчинам. По сюжету три подруги из пригорода проводят лето в расслабленных тусовках, а по вечерам пробираются в предназначенный к сносу дом и рисуют там граффити. По пути домой на одну из них нападает бывший парень и пытается изнасиловать. Девушка в отместку пытается вызвать демона Кандишу, убивающего мужчин ради мести. Оценка на Кинопоиске — 4.7, на сайте IMDb — 5.4, рейтинг критиков на RottenTomatoes — 78%.

«Финник»

Российский приключенческий мультфильм «Финник» рассказывает о домовом, забавном и мохнатом, хранителе домашнего очага. Этот домовой по имени Финник добрый и озорной, но вместе с тем немного вредный. Он любит подшутить над жильцами своего дома, поэтому ни одна семья не задерживается в его владениях надолго. Но все меняется, когда в дом въезжают находчивая девочка Кристина и ее родители — на них проделки домового не действуют. Однажды Кристина сама знакомится с Финником, и тайной жизнью домовых, а вскоре в городе происходят странные события, и Кристине с Финником приходится спасать город.

«Золушка и тайна волшебного камня»