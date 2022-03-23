Вильфанд порекомендовал россиянам сажать картошку в начале мая

По его словам, в центре Европейской России изменился климат, который теперь позволит россиянам раньше заняться дачными делами.

Россиянам порекомендовали сажать картошку в начале мая. Об этом в среду, 23 марта, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в центре Европейской России изменился климат, который теперь позволит россиянам раньше заняться дачными делами.

«Стало целесообразно в первой декаде (мая) заниматься садово-огородной деятельностью (посадка картофеля)», — рассказал Вильфанд.

Синоптик добавил, что раньше эта практика была «не слишком эффективна», так как почва была недостаточно теплая. Но в связи с нынешним климатом, посадка огородный культур на майские праздники стала актуальна.