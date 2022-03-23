В «Яндекс.Еде» опровергли новую утечку данных пользователей

Информация о том, что база клиентов «Яндекс.Еды» опубликована на сайте с историей заказов за полгода, появилась в СМИ и telegram-каналах во вторник, 22 марта.

Представители сервиса «Яндекс.Еда» опровергли информацию о новой утечке данных пользователей. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Никаких новых инцидентов в сфере информационной безопасности с 1 марта не было. Речь про утечку, о которой „Яндекс.Еда“ рассказала 1 марта и тогда же уведомила всех затронутых пользователей по электронной почте», — подчеркнули в сервисе.

Информация о том, что база клиентов «Яндекс.Еды» опубликована на сайте с историей заказов за полгода, появилась в СМИ и telegram-каналах во вторник, 22 марта. Представители сервиса подчеркнули, что сайт, на который ссылались в публикациях, сейчас недоступен.