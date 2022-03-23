Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 23
Чтв, 24
Птн, 25
ЦБ USD 104.07 -0.61 23/03
ЦБ EUR 114.78 -0.82 23/03
Нал. USD 95.00 / 115.00 08:45
Нал. EUR 100.00 / 120.00 08:45
Новости
Публикации
Выстоит ли Солотчинский мост до окончания судебного процесса?
Капитальный ремонт моста через Оку, который соединяет о...
21 марта 13:06
7 879
Десять вещей, на которых можно сэкономить в период санкций
В России c полок начали пропадать товары и одновременно...
18 марта 14:38
4 464
Куда уходят россияне из запрещенного Instagram*
С 14 марта Роскомнадзор заблокировал соцсеть Instagram...
16 марта 15:18
5 042
ТОП-6 советов, как справиться с паникой и тревогой
О том, как справится с тревогой и стрессом и оставаться...
15 марта 17:24
5 931
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В «Яндекс.Еде» опровергли новую утечку данных пользователей
Информация о том, что база клиентов «Яндекс.Еды» опубликована на сайте с историей заказов за полгода, появилась в СМИ и telegram-каналах во вторник, 22 марта.

Представители сервиса «Яндекс.Еда» опровергли информацию о новой утечке данных пользователей. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Никаких новых инцидентов в сфере информационной безопасности с 1 марта не было. Речь про утечку, о которой „Яндекс.Еда“ рассказала 1 марта и тогда же уведомила всех затронутых пользователей по электронной почте», — подчеркнули в сервисе.

Информация о том, что база клиентов «Яндекс.Еды» опубликована на сайте с историей заказов за полгода, появилась в СМИ и telegram-каналах во вторник, 22 марта. Представители сервиса подчеркнули, что сайт, на который ссылались в публикациях, сейчас недоступен.