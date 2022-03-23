В рязанском минспорте вручили зачетные книжки «Кандидат в мастера спорта России» молодежному составу «Рязань-ВДВ»

Молодежный состав команды женского футбольного клуба «Рязань-ВДВ» в 2021 году стал серебряным призером всероссийских спортивных соревнований «Молодежная лига» по футболу среди женских команд. В лиге участвовало 8 молодежных команд клубов высшего дивизиона. По итогам турнира команда «Рязань-ВДВ-М» заняла второе место.

Молодежному составу «Рязань-ВДВ» вручили зачетные квалификационные книжки «Кандидат в мастера спорта России». Об этом сообщила пресс-служба регионального минспорта.

Награждение игроков молодежного состава команды женского футбольного клуба состоялось в среду, 23 марта, в минспорте.

Молодежный состав команды женского футбольного клуба «Рязань-ВДВ» в 2021 году стал серебряным призером всероссийских спортивных соревнований «Молодежная лига» по футболу среди женских команд. В лиге участвовало 8 молодежных команд клубов высшего дивизиона. По итогам турнира команда «Рязань-ВДВ-М» заняла второе место.