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В рязанском минспорте вручили зачетные книжки «Кандидат в мастера спорта России» молодежному составу «Рязань-ВДВ»
Молодежный состав команды женского футбольного клуба «Рязань-ВДВ» в 2021 году стал серебряным призером всероссийских спортивных соревнований «Молодежная лига» по футболу среди женских команд. В лиге участвовало 8 молодежных команд клубов высшего дивизиона. По итогам турнира команда «Рязань-ВДВ-М» заняла второе место.

Молодежному составу «Рязань-ВДВ» вручили зачетные квалификационные книжки «Кандидат в мастера спорта России». Об этом сообщила пресс-служба регионального минспорта.

Награждение игроков молодежного состава команды женского футбольного клуба состоялось в среду, 23 марта, в минспорте.

Молодежный состав команды женского футбольного клуба «Рязань-ВДВ» в 2021 году стал серебряным призером всероссийских спортивных соревнований «Молодежная лига» по футболу среди женских команд. В лиге участвовало 8 молодежных команд клубов высшего дивизиона. По итогам турнира команда «Рязань-ВДВ-М» заняла второе место.

В связи с выполнением спортсменами требований и норм единой всероссийской спортивной классификации приказом минспорта Рязанской области от 04.02.2022 года игрокам команды женского футбольного клуба «Рязань-ВДВ» были присвоены спортивные разряды «Кандидат в мастера спорта России».