Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 23
Чтв, 24
Птн, 25
ЦБ USD 104.07 -0.61 23/03
ЦБ EUR 114.78 -0.82 23/03
Нал. USD 95.00 / 115.00 08:45
Нал. EUR 100.00 / 120.00 08:45
Новости
Публикации
Выстоит ли Солотчинский мост до окончания судебного процесса?
Капитальный ремонт моста через Оку, который соединяет о...
21 марта 13:06
7 879
Десять вещей, на которых можно сэкономить в период санкций
В России c полок начали пропадать товары и одновременно...
18 марта 14:38
4 464
Куда уходят россияне из запрещенного Instagram*
С 14 марта Роскомнадзор заблокировал соцсеть Instagram...
16 марта 15:18
5 042
ТОП-6 советов, как справиться с паникой и тревогой
О том, как справится с тревогой и стрессом и оставаться...
15 марта 17:24
5 931
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязанской области задержали молодого человека с наркотиками
Росгвардейцы остановили молодого человека для выяснения личности. При досмотре у него был обнаружен сверток с веществом растительного происхождения.

В Кораблинском районе задержали местного жителя, которого подозревают в незаконном хранении наркотиков. Об этом сообщили в региональном управлении Росгвардии.

Наряд вневедомственной охраны заметил молодого человека во время патрулирования. Сотрудники предположили, что он пьян.

Росгвардейцы остановили молодого человека. При досмотре у него нашли сверток с веществом растительного происхождения.

Оказалось, что местный житель 1998 года рождения ранее был судим. Его передали полиции. Наркотики изъяли.

Экспертиза позже установила, что в свертке была марихуана массой 9,4 грамма.