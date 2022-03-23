В Рязанской области задержали молодого человека с наркотиками
Росгвардейцы остановили молодого человека для выяснения личности. При досмотре у него был обнаружен сверток с веществом растительного происхождения.
В Кораблинском районе задержали местного жителя, которого подозревают в незаконном хранении наркотиков. Об этом сообщили в региональном управлении Росгвардии.
Наряд вневедомственной охраны заметил молодого человека во время патрулирования. Сотрудники предположили, что он пьян.
Росгвардейцы остановили молодого человека. При досмотре у него нашли сверток с веществом растительного происхождения.
Оказалось, что местный житель 1998 года рождения ранее был судим. Его передали полиции. Наркотики изъяли.
Экспертиза позже установила, что в свертке была марихуана массой 9,4 грамма.