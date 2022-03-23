В Рязанской области задержали молодого человека с наркотиками

Росгвардейцы остановили молодого человека для выяснения личности. При досмотре у него был обнаружен сверток с веществом растительного происхождения.

В Кораблинском районе задержали местного жителя, которого подозревают в незаконном хранении наркотиков. Об этом сообщили в региональном управлении Росгвардии.

Наряд вневедомственной охраны заметил молодого человека во время патрулирования. Сотрудники предположили, что он пьян.

Росгвардейцы остановили молодого человека. При досмотре у него нашли сверток с веществом растительного происхождения.

Оказалось, что местный житель 1998 года рождения ранее был судим. Его передали полиции. Наркотики изъяли.

Экспертиза позже установила, что в свертке была марихуана массой 9,4 грамма.