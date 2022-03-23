В Рязанской области похитили более 17 тонн дизтоплива

Преступные действия были пресечены сотрудниками УФСБ России по Рязанской области.

В Рязанской области завершили расследование уголовных дел в отношении рязанца 1996 года рождения и калининградца 1982 года рождения, которых обвинили в повреждении нефтепродуктопровода. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

В 2020 году обвиняемые совместно со знакомыми незаконно осуществили врезку в магистральный нефтепродуктопровод направления «Рязань — Москва», принадлежащего АО «Транснефть — Верхняя Волга» в Рыбновском районе. Злоумышленники похитили более 17 тонн дизельного топлива.

АО «Транснефть — Верхняя Волга» получило ущерб на сумму более 1 млн рублей.

Преступления пресекли сотрудники регионального управления ФСБ.

Обвиняемые признались в преступлениях, содействовали следствию. С ними заключили досудебные соглашения о сотрудничестве и уголовные дела в отношении каждого выделены в отдельное производство.

Дела направили в суд. Также уголовное дело расследуют в отношении трех сообщников обвиняемых.