В Рязанской области ожидается гололедица и +11 градусов
Прогноз погоды на четверг, 24 марта, опубликовало региональное управление МЧС.
В Рязанской области в четверг, 24 марта, ожидается переменная облачность. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.
Ночью ожидается гололедица. Температура воздуха в это время суток составит −9…−4 градуса. Утром также возможна гололедица. Днем воздух прогреется до +6…+11 градусов.
Ветер переменных направления, 2-7 метров в секунду. Осадков не ожидается.