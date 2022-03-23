В Рязанской области ожидается гололедица и +11 градусов

Прогноз погоды на четверг, 24 марта, опубликовало региональное управление МЧС.

В Рязанской области в четверг, 24 марта, ожидается переменная облачность. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Ночью ожидается гололедица. Температура воздуха в это время суток составит −9…−4 градуса. Утром также возможна гололедица. Днем воздух прогреется до +6…+11 градусов.

Ветер переменных направления, 2-7 метров в секунду. Осадков не ожидается.