В Рязани сняли на видео задержание двух человек на улице Крупской

«На улице Крупской работает полиция, кажется задержание. Уложили кого-то лицом в землю. Официальной информации пока нет», — говорится в сообщении.

В Рязани сняли на видео задержание двух человек на улице Крупской. Соответствующий ролик опубликовали в среду, 23 марта, в соцсетях.

«На улице Крупской работает полиция, кажется задержание. Уложили кого-то лицом в землю», — говорится в сообщении.

Полиция подтвердила задержание. Подробности появятся позже.