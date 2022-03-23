В Рязани на улице Кальной с 15 марта запретят парковаться
Это сделают для своевременного вывоза мусора с территории.
В Рязани запретят парковку на улице Кальной. Об этом в среду, 23 марта,
Речь идет об участке в районе дома № 25 по улице Кальной. Там с 15 апреля запретят остановку и стоянку для автомобилей. Это сделают для своевременного вывоза мусора с территории.
На месте установят дорожные знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор».
Рязанцев попросили принять эту информацию к сведению.