В Рязани 25 миллионов выделят на работу по оптимизации маршрутной сети общественного транспорта

Об этом стало известно на заседании гордумы.

В Рязани 25 млн рублей выделят на выполнение научно-исследовательской работы по оптимизации маршрутной сети общественного транспорта. Об этом стало известно во вторник, 22 марта, на заседании гордумы.

В 2022 году объем ассигнований дорожного фонда увеличивается на 1 млн 591 тысячу рублей. За счет остатков средств в бюджете расходы увеличатся на 149 млн 627 тысяч рублей.

Помимо работы по оптимизации маршрутной сети общественного транспорта, в эту сумму включены 22 млн 800 тысяч рублей, которые выделят управлению благоустройства администрации Рязани. Из них 10 млн рублей — субсидии МБУ «Дирекция благоустройства города» на ямочный ремонт, 10 млн рублей — на выполнение работ по устройству детских игровых площадок и 2 млн 800 тысяч рублей — на строительный контроль по строительству улиц «Перспективная — 2» и «Перспективная — 3».

Кроме того, 13 млн рублей выделят на строительство пристройки к детсаду № 136, 9 млн 193 тысячи рублей — на доведение зарплаты работников муниципальных бюджетных учреждений до установленного МРОТ, 4 млн 627 тысяч рублей — на обеспечение целевых показателей зарплаты отдельных категорий работников в соответствии с «майскими» указами президента России.

Окончательное решение примут на заседании гордумы.