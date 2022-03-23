В Росздравнадзоре заявили об отсутствии риска нехватки лекарств

Отмечается, что Росздравнадзор работает со всеми игроками рынка, а также прорабатываются новые варианты поставок.

В Росздравнадзоре заявили, что на складах в России достаточно лекарства, риска их нехватки нет. Об этом сообщила глава ведомства Алла Самойлова, передает ТАСС .

Отмечается, что Росздравнадзор работает со всеми игроками рынка, а также прорабатываются новые варианты поставок.

«Росздравнадзор плотно работает со всеми игроками рынка и не видит сегодня никаких рисков: крупнейшие производители и дистрибьютеры продолжают работать в плановом режиме, лекарства на складах имеются в достаточном количестве», — сказала Самойлова.

По ее словам, лекарства исчезают из аптек только по причине «неоправданного спроса» со стороны населения и нарушений в логистической цепочке.

Самойлова отметила, что Росздравнадзор ищет новые варианты поставок лекарств и мониторит их наличие. По ее словам, лекарства производятся и отгружаются в значительно больших объемах, чем в 2021 году.

Самойлова призвала россиян не покупать лекарства в чрезмерных количествах, чтобы не создавать искусственный дефицит.

Сообщить об отсутствии препарата в регионе можно в территориальный орган Росздравнадзора или на многоканальную бесплатную горячую линию по номеру: 7 800 550 99 03.