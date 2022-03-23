В Росздравнадзоре ответили на жалобы на нехватку лекарств в рязанских аптеках

Горожане сообщали об отсутствии гормональных и противоэпилептических препаратов.

В управлении Росздравнадзора по Рязанской области ответили на жалобы на нехватку лекарств в аптеках. Информация опубликована на сайте ведомства.

Рязанцы жаловались на отсутствие в продаже гормональных и противоэпилептических лекарств. «По результатам мониторинга наличия лекарственных препаратов (50-ТОП), включенных в перечень ЖНВЛП пока отсутствуют следующие позиции конкретных производителей: L-Тироксин Берлин-Хеми АГ, Эутирокс® Мерк Хелскеа КГаА, имеются L-Тироксин (производитель Россия), противоэпилептические препараты, но в ограниченных количествах», — указали в Росздравнадзоре.

Отмечается, что отказов в поставках лекарств, в том числе европейских производителей, не зафиксировано. Задержки в поставках препаратов связаны со сложностью логистики (изменение схем и способов доставки) — это также обусловлено ажиотажем.