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В Новой Москве около 20 человек устроили драку с битами
На место приехали сотрудники полиции, скорая. Участники драки разбежались, увидев машины полицейских.

Во дворе жилого комплекса на Скандинавском бульваре в Новой Москве около 20 человек устроили драку с битами. Об этом передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел вечером во вторник, 22 марта. По словам собеседника, участники драки использовали палки и биты. По предварительной информации, пострадал один человек, его госпитализировали.

На место приехали сотрудники полиции, скорая. Участники драки разбежались, увидев машины полицейских. Правоохранители ищут участников драки. Выясняются причины произошедшего.