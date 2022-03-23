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В Госдуму внесли проект о штрафах за высадку детей-инвалидов из транспорта
Авторы предлагают установить штраф от 20 до 30 тысяч рублей для должностных лиц за высадку из транспорта ребенка до 16 лет, который едет без взрослых. Для водителя штраф составит пять тысяч рублей.

Депутаты от «Единой России» внесли в Госдуму законопроект о штрафах за высадку при безбилетном проезде в городском наземном транспорте детей -инвалидов I группы до 16 лет. Об этом передает РИА Новости.

Авторы предлагают установить штраф от 20 до 30 тысяч рублей для должностных лиц за высадку из транспорта ребенка до 16 лет, который едет без взрослых. Для водителя штраф составит пять тысяч рублей.

В пояснительной записке отмечается, что законопроекты дадут возможность создать более комфортные условия для проезда инвалидов I группы.