В Госдуме потребовали взять на контроль повышение цен на автомобильное масло

По словам одного из авторов инициативы, первого замруководителя фракции Василия Власова, депутатам часто поступают обращения о подорожании в два-три раза автозапчастей. Власов подчеркнул, что вместе с ценами на бензин стоит контролировать и цены на расходные материалы, в том числе и на масло.

В Госдуме потребовали взять на контроль повышение цен на автомобильное масло, производящееся из российской нефти. Соответствующее письмо фракция ЛДПР направила на имя премьер-министра Михаила Мишустина.

По словам одного из авторов инициативы, первого замруководителя фракции Василия Власова, депутатам часто поступают обращения о подорожании в два-три раза автозапчастей. Власов подчеркнул, что вместе с ценами на бензин стоит контролировать и цены на расходные материалы.

«Если мы держим в нужном формате цены на бензин, а значит и цены на расходные материалы, в частности, на машинное масло, которое из российской нефти производится, тоже необходимо контролировать», — подчеркнул депутат.

В то же время Власов напомнил, что вместе со стоимостью машинного масла иностранного происхождения повысились цены и на масло марок «Лукойл» и «Роснефть», которые являются отечественными производителями.

«Коль это такой расходный материал, как и бензин, наша фракция считает, что возможно даже регулирование цен, чтобы не допустить резкого повышения», — заявил Василий Власов.