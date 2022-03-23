Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 23
Чтв, 24
Птн, 25
ЦБ USD 103.16 -0.91 24/03
ЦБ EUR 113.26 -1.52 24/03
Нал. USD 95.00 / 115.00 08:45
Нал. EUR 100.00 / 120.00 08:45
Новости
Публикации
Работу рязанских фермеров оптимизирует система агроменеджмента Агротро...
4 часа назад
204
Выстоит ли Солотчинский мост до окончания судебного процесса?
Капитальный ремонт моста через Оку, который соединяет о...
21 марта 13:06
8 018
Десять вещей, на которых можно сэкономить в период санкций
В России c полок начали пропадать товары и одновременно...
18 марта 14:38
4 566
Куда уходят россияне из запрещенного Instagram*
С 14 марта Роскомнадзор заблокировал соцсеть Instagram...
16 марта 15:18
5 142
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В ДТП на Высоковольтной пострадали два рязанца
Авария случилась в среду, 23 марта, примерно в 16:00. При столкновении автомобилей Hyundai Solaris и Chery, пострадали оба водителя. Им оказали медицинскую помощь.

Полиция рассказала подробности аварии на улице Высоковольтной. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Авария случилась в среду, 23 марта, примерно в 16:00. При столкновении автомобилей Hyundai Solaris и Chery, пострадали оба водителя. Им оказали медицинскую помощь.

По данному факту проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.

Напомним, фото с места аварии опубликовали очевидцы в соцсетях.