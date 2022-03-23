В ДТП на Высоковольтной пострадали два рязанца
Авария случилась в среду, 23 марта, примерно в 16:00. При столкновении автомобилей Hyundai Solaris и Chery, пострадали оба водителя. Им оказали медицинскую помощь.
Полиция рассказала подробности аварии на улице Высоковольтной. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Авария случилась в среду, 23 марта, примерно в 16:00. При столкновении автомобилей Hyundai Solaris и Chery, пострадали оба водителя. Им оказали медицинскую помощь.
По данному факту проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.
Напомним, фото с места аварии опубликовали очевидцы в соцсетях.