В доме в центре Рязани обрушилось деревянное покрытие

Речь идет о здании по адресу: улица Маяковского, дом № 73.

В доме в центре Рязани обрушилось деревянное покрытие. Об этом стало известно РЗН.инфо.

Речь идет о здании по адресу: улица Маяковского, дом № 73. Это бывший жилой дом с торговой лавкой, построенный еще до Октябрьской революции, внесенный в «Свод памятников архитектуры и монументального искусства России».

Людей из этого дома расселили. В 2017 году снесли соседний дом купца Коровкина, на месте которого после вмешательства губернатора решили создать сквер. Он до сих пор не появился.