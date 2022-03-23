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Умерла участница Великой Отечественной войны из Рязани Татьяна Лемешева
Она вступила в Красную Армию в 17 лет.

Умерла участница Великой Отечественной войны Татьяна Лемешева. Некролог опубликован в газете «Рязанские ведомости».

Лемешева вступила в Красную Армию в 17 лет в июне 1943 года. Она воевала на II Прибалтийском фронте — была регулировщицей на военных дорогах, ходила в разведку.

Лемешеву наградили медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», орденом Отечественной войны II степени, памятным знаком губернатора Рязанской области «Благодарность от земли Рязанской».

После окончания сельскохозяйственного техникума, ветеран 30 лет работала зоотехником-селекционером в совхозе «Новоселки» Рязанского района.

«Она активно участвовала в ветеранском движении, была постоянным участником патриотических акций, проводила уроки мужества и беседы с молодежью в школах и вузах Рязани», — указано в некрологе.

Соболезнования выразили в совете ветеранов Советского района Рязани.