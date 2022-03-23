Умер советский актер Юрий Померанцев
11 февраля ему исполнилось 99 лет.
Умер советский актер Юрий Померанцев. Об этом сообщило
11 февраля ему исполнилось 99 лет.
«Не стало Юрия Борисовича Померанцева. На самом стыке его личного века. Оставалось совсем чуть-чуть… Это всем еще предстоит осознать. Один из самых объемных томов истории нашего театра оборвался на полуслове — и нам придется начинать с чистого листа», — отметили в театре.
Померанцев снимался в фильмах «Наш милый доктор», «Земля отцов», «Орлята Чапая». Наиболее он известен ролью генерала Власова в киноэпопее Юрия Озерова «Освобождение».
С 1954 года он трудился в Национальном русском театре драмы имени Лермонтова.