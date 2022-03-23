Умер советский актер Юрий Померанцев

11 февраля ему исполнилось 99 лет.

Умер советский актер Юрий Померанцев. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Национального русского театра драмы имени Лермонтова в Алма-Ате.

11 февраля ему исполнилось 99 лет.

«Не стало Юрия Борисовича Померанцева. На самом стыке его личного века. Оставалось совсем чуть-чуть… Это всем еще предстоит осознать. Один из самых объемных томов истории нашего театра оборвался на полуслове — и нам придется начинать с чистого листа», — отметили в театре.

Померанцев снимался в фильмах «Наш милый доктор», «Земля отцов», «Орлята Чапая». Наиболее он известен ролью генерала Власова в киноэпопее Юрия Озерова «Освобождение».

С 1954 года он трудился в Национальном русском театре драмы имени Лермонтова.