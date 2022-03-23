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Госдума признала ветеранами боевых действий участников операции по защите Донбасса
Авторами инициативы выступила фракция «Единая Россия».

Госдума единогласно приняла закон о признании участников военной спецоперации на Украине ветеранами боевых действий. Об этом в среду, 23 марта, сообщили РИА Новости.

Авторами инициативы выступила фракция «Единая Россия». Законопроект единогласно приняли сначала в первом, в затем в двух оставшихся чтениях. Правительство поддержало инициативу.

В пояснительной записке говорится, что военнослужащих, а также сотрудников иных правоохранительных и силовых структур, которые выполняют задачи в ходе спецоперации на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик, признают ветеранами и инвалидами боевых действий. Принятие закона позволит распространить на них налоговые, транспортные, земельные, жилищные меры социальной поддержки, а также льготы по оплате коммунальных платежей. Изменения внесут в закон «О ветеранах».

Уточняется, что на реализацию инициативы потребуется около пяти миллиардов рублей.

О начале военной спецоперации на Украине 24 февраля объявил президент России Владимир Путин в телеобращении к гражданам.