Рязанский депутат Сергей Лукьянов перестанет получать зарплату в облдуме

Лукьянов написал письменное заявление о прекращении депутатской деятельности на профессиональной постоянной основе с 29 марта.

Рязанский депутат Сергей Лукьянов перестанет получать зарплату в облдуме. Соответствующее решение в среду, 23 марта, приняли на заседании облдумы.

Лукьянов написал письменное заявление о прекращении депутатской деятельности на профессиональной постоянной основе с 29 марта.

Также он покинул должность зампредседателя комитета думы по экологии и природопользованию.