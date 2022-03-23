Рязанские полицейские задержали двух сутенерш

Они публиковали анкеты на специальных интернет-сайтах, оказывающих услуги сексуального характера.

В Рязани задержали двух сутенерш. Подробности в среду, 23 марта, привела пресс-служба регионального УМВД.

По версии дознания, две рязанки начали размещать анкеты девушек на специальных интернет-сайтах, оказывающих услуги сексуального характера. В занятие проституцией они вовлекли не менее шести девушек. За интимуслуги клиенты переводили им деньги. Это длилось с марта по декабрь 2021 года. Деятельность злоумышленниц пресекли органы правопорядка.

В отношении сутенерш завели уголовное дело. Им грозит до пяти лет лишения свободы.

Дело направили в суд для рассмотрения по существу.