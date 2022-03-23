Рязанские МФЦ прекратил прием документов почти по всем направлениям

В отделениях многофункционального центра произошел сбой.

В Рязанской области многофункциональный центр прекратил принимать документы почти по всем направлениям. Об этом пишет « Новая газета ».

В среду, 23 марта, стало известно, что в отделениях оказывают только услуги, связанные с Росреестром, остальные недоступны.

В МФЦ информацию подтвердили РЗН.инфо. Там отметили, что не оказывают услуги, потому что не работает программа.

«Обычный технический сбой», — отметили в МФЦ.

Услуги вновь начнут оказывать, как только его устранят. Пока неизвестно, когда все придет в норму.