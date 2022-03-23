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Рязанские чиновники лишились своих должностей после огласки доходов
По словам первого зампред правительства Анны Росляковой, это решилось после анализа сведений о доходах и расходах государственных и муниципальных служащих за 2021 год.

Рязанские чиновники лишились своих должностей после огласки доходов. Об этом в среду, 23 марта, сообщила первый зампред правительства Анна Рослякова.

По ее словам, это решилось после анализа сведений о доходах и расходах государственных и муниципальных служащих за 2021 год.

«Надо отметить, что дисциплина выросла. Но есть над чем работать. Сейчас идет новая декларационная кампания, самое время учесть все ошибки. На „я не знал“ — не спишется», — написала Рослякова.