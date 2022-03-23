Рязанца осудили за насилие над полицейским
Инцидент произошел в октябре 2021 года.
37-летнего рязанца осудили за насилие в отношении полицейского. Об этом сообщила
Инцидент произошел в октябре 2021 года.
Мужчина, находившийся в состоянии наркотического опьянения, толкнул полицейского и попытался сбежать. После задержания, он распылил содержимое перцового баллончика в лицо правоохранителя. Этим он причинил легкий вред здоровья.
Несмотря на это, подсудимого задержали. Он полностью признал вину.
Рязанца осудили на два года лишения свободы в колонии общего режима. Его взяли под стражу в зале суда.
Приговор не вступил в законную силу.