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Руководители рязанских изданий попросили Любимова ввести мораторий на повышение цен областной типографией
Совместное обращение на имя губернатора Николая Любимова направили руководитель Рязанского бюро «Новой газеты» Алексей Фролов и «КП-Рязань» Николай Мальцев.

Руководители рязанских изданий пожаловались на необоснованное подорожание печати в типографии на 10%. Об этом в среду, 23 марта, сообщила «Новая газета».

Совместное обращение на имя губернатора Николая Любимова направили руководитель Рязанского бюро «Новой газеты» Алексей Фролов и «КП-Рязань» Николай Мальцев.

Руководители рязанских изданий пояснили, что в январе типография уже поднимала ценник на печать — на 5-8%. А 10 марта обе редакции получили оповещения, в которых указано, что производство газет подорожает с 15 марта. Согласно заключенным договорам, извещать о росте цен типография обязана не менее чем за 15 календарных дней.

«Отрасль общественно-политических печатных СМИ представляет собой стратегический ресурс, через который можно информировать общественность даже при отсутствии телевизионного и радиосигнала, интернет-соединения. У наших редакций нет средств для финансирования индексаций. А повышение розничной цены на печатные издания мы считаем недопустимым, поскольку это удорожание ляжет бременем на самые незащищенные слои населения — рязанских пенсионеров. И неминуемо приведет к отказу от покупки изданий населением, сокращению тиражей с последующим новым повышением цен на печатные услуги. Просим содействовать введению моратория на повышение цен Рязанской областной типографией для периодических печатных СМИ до конца 2022 года с контролем закупок типографией необходимых расходных материалов», — говорится в обращении.