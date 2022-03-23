Россиянам назвали сроки перехода на летнюю резину

Синоптики порекомендовали переобуть автомобиль после 10 апреля, так как до этого периода еще ожидается волна полярного холода с гололедом.

Россиянам назвали сроки перехода на летнюю резину. Об этом в среду, 23 марта, заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, сообщила «Российская газета».

По его словам, жителям Центральной России не стоит спешить менять зимнюю резину на летнюю. Это стоит сделать как минимум через две недели — после 10 апреля, так как до этого периода еще ожидается волна полярного холода с гололедом.

«Дело в том, что несмотря на аномально теплую неделю, в дальнейшем — на стыке марта и апреля — ожидается волна полярного холода, сопровождаемая осадками в смешанной фазе и гололедными явлениями. При этом показания термометров устремятся к нулевой отметке, а значит, переобувать автомобили пока преждевременно. Холодная погода, по всей видимости, продержится в рамках одного естественного периода — не более 5-7 суток, а далее начнется сильное потепление, предварительно — с наступлением второй пентады (пятидневки) апреля, после чего можно постепенно планировать открытие горячего сезона работы автомастерских», — заявил синоптик.