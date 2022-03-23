Россиянам назвали сроки перехода на летнюю резину. Об этом в среду, 23 марта, заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец,
По его словам, жителям Центральной России не стоит спешить менять зимнюю резину на летнюю. Это стоит сделать как минимум через две недели — после 10 апреля, так как до этого периода еще ожидается волна полярного холода с гололедом.
«Дело в том, что несмотря на аномально теплую неделю, в дальнейшем — на стыке марта и апреля — ожидается волна полярного холода, сопровождаемая осадками в смешанной фазе и гололедными явлениями. При этом показания термометров устремятся к нулевой отметке, а значит, переобувать автомобили пока преждевременно. Холодная погода, по всей видимости, продержится в рамках одного естественного периода — не более 5-7 суток, а далее начнется сильное потепление, предварительно — с наступлением второй пентады (пятидневки) апреля, после чего можно постепенно планировать открытие горячего сезона работы автомастерских», — заявил синоптик.