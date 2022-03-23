Россия переведет расчеты на поставки газа в Европу в рубли

При этом поставки продолжатся в соответствии с объемами и ценами, оговоренными в контрактах.

Владимир Путин заявил, что Россия переведет расчеты на поставки газа в Европу в рубли. Об этом передает РИА Новости.

Президент России заявил, что не имеет смысла поставлять в Европейский союз, США и получать оплату в долларах, евро и другой валюте.

Путин отметил, что принял решение «в самое короткое время» реализовать меры по переводу оплаты природного газа за российские рубли.

«То есть отказаться от использования в таких расчетах всех скомпрометировавших себя валют», — сказал президент.

Поставки продолжатся в соответствии с объемами и ценами, оговоренными в контрактах.