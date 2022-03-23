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Роскомнадзор составил протокол в отношении «Яндекс.Еды» за утечку данных пользователей
Ранее в СМИ появилась информация, что в интернете появилась база данных клиентов «Яндекс.Еда». Среди данных публиковали имя и фамилию, email, адрес, номер телефона и стоимость покупок за последние полгода. Сервис подтвердил, что ранее произошла утечка личных данных клиентов.

Роскомнадзор составил протокол в отношении сервиса «Яндекс.Еда». Об этом в среду, 23 марта, сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее в СМИ появилась информация, что в интернете появилась база данных клиентов «Яндекс.Еда». Среди данных публиковали имя и фамилию, email, адрес, номер телефона и стоимость покупок за последние полгода. Сервис подтвердил, что ранее произошла утечка личных данных клиентов.

Теперь Роскомнадзор составил административный протокол в отношении «Яндекс.Еды». Также сервису грозит штраф от 60 до 100 тысяч рублей

Роскомнадзор составил протокол на «Яндекс.Еду» за нарушение законов о персональных данных

«Роскомнадзор составил административный протокол в отношении ООО „Яндекс.Еда“ за нарушение российского законодательства в сфере персональных данных. Ранее организация подтвердила факт утечки личных данных клиентов сервиса. Протокол составлен по ч. 1 ст. 13.11 КоАП РФ и предполагает наказание в виде штрафа в размере от 60 тысяч рублей до 100 тысяч рублей. Точную сумму штрафа определит суд», — говорится в сообщении.