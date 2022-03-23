Путин поддержал предложение поднять ставку по льготной ипотеке до 12%

Ставки по ипотеке увеличили на фоне роста ключевой ставки Центробанка.

Президент России Владимир Путин поддержал предложение поднять ставку по льготной ипотеке до 12%. Об этом в среду, 23 марта, глава государства заявил на совещании с кабмином, сообщило агентство ТАСС.

Уточняется, что ставки по ипотеке увеличили на фоне роста ключевой ставки Центробанка.

Глава государства заявил, что власти будут гибко регулировать программу льготной ипотеки на новостройки, которая была запущена еще в 2020 году как антикризисная мера на фоне пандемии. Путин напомнил, что ставка по льготной ипотеке составляет 7%, а предельный размер кредита для всех регионов — три миллиона рублей.

Также правительство предложило внести изменения в программу с учетом тенденции ипотечного рынка и увеличить предельный размер льготной ипотеки для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей до 12 млн рублей, для остальных регионов — до 6 млн рублей.

Путин добавил, что российские власти сохраняют неизменными ставки по специальным ипотечным программам: по программе семейной ипотеки — 6%, по сельской ипотеке — 3%, по дальневосточной — 2%.

«Будем смотреть, как сработают все эти решения. И вновь хотел бы напомнить: ориентир — портфель ипотечных кредитов в текущем году должен вырасти не меньше, чем в прошлом году. Еще раз повторяю: это сложно, мы все это понимаем, но нужно к этому стремиться. И если его динамика будет отличаться от запланированных значений, нужно будет внести соответствующие коррективы и донастроить параметры льготной ипотеки», — заключил глава государства.