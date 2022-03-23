Президент России Владимир Путин поддержал предложение поднять ставку по льготной ипотеке до 12%. Об этом в среду, 23 марта, глава государства заявил на совещании с кабмином,
Уточняется, что ставки по ипотеке увеличили на фоне роста ключевой ставки Центробанка.
Глава государства заявил, что власти будут гибко регулировать программу льготной ипотеки на новостройки, которая была запущена еще в 2020 году как антикризисная мера на фоне пандемии. Путин напомнил, что ставка по льготной ипотеке составляет 7%, а предельный размер кредита для всех регионов — три миллиона рублей.
Также правительство предложило внести изменения в программу с учетом тенденции ипотечного рынка и увеличить предельный размер льготной ипотеки для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей до 12 млн рублей, для остальных регионов — до 6 млн рублей.
Путин добавил, что российские власти сохраняют неизменными ставки по специальным ипотечным программам: по программе семейной ипотеки — 6%, по сельской ипотеке — 3%, по дальневосточной — 2%.
«Будем смотреть, как сработают все эти решения. И вновь хотел бы напомнить: ориентир — портфель ипотечных кредитов в текущем году должен вырасти не меньше, чем в прошлом году. Еще раз повторяю: это сложно, мы все это понимаем, но нужно к этому стремиться. И если его динамика будет отличаться от запланированных значений, нужно будет внести соответствующие коррективы и донастроить параметры льготной ипотеки», — заключил глава государства.