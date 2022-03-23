Песков: Минобороны дает информацию о потерях России на Украине, когда считает нужным

Представитель Кремля также заявил, что спецоперация проводится в соответствии с планами и задачами. Он добавил, что военные не стреляют по гражданским людям, пока те не берут в руки оружие и не целятся в российских военных.

Минобороны предоставит дополнительную информацию о потерях российских военных при проведении спецоперации на Украине тогда, когда посчитает нужным. Об этом в среду, 23 марта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передало агентство ТАСС.

«Действительно, один раз была предоставлена информация Министерства обороны. Эта прерогатива принадлежит целиком и полностью только им, то есть нашим военным. Когда они посчитают целесообразным, они дадут дополнительную информацию», — сказал Песков.

Представитель Кремля также заявил, что спецоперация проводится в соответствии с планами и задачами. Он добавил, что военные не стреляют по гражданским людям, пока те не берут в руки оружие и не целятся в российских военных.