Названы причины высокого спроса на сахар в России

Федеральная антимонопольная служба ранее начала проверку обоснованности цен на сахар, в частности крупнейших производителей.

Эксперты считают, что в России спрос на сахар связан с инфляцией и желанием людей делать заготовки. Об этом передает РИА Новости .

Федеральная антимонопольная служба ранее начала проверку обоснованности цен на сахар, в частности крупнейших производителей.

Проверки прошли в отношении компаний «Cоюз сахаропроизводителей России», «Группа Компаний «Русагро», «Русагро-Центр», «Продимекс», «ГК Доминант», «Торговый Дом «Доминант» и «ЧеховСахар».

Директор Центра исследований рынков алкоголя «ЦИФРРА» Вадим Дробиз отметил, что сахар закупают, в основном, люди в возрасте. Он связал это с тем, что в этом году будет больше натурального хозяйства, из-за чего вырастет число домашних заготовок.

«Рост цен спровоцирован общей инфляцией, рост потребительских цен у нас ежегодно минимум 15% безо всяких кризисов. Люди чувствуют, что надо запасаться», — отметил специалист.

Директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько считает, что ажиотаж возник из-за нестабильного курса рубля и советов регуляторов держать цену на сахар на стабильном уровне.

«По этим ценам народ и стал лихорадочно скупать сахар. Это кроме как массовой истерией назвать нельзя», — сказал собеседник.

Он отметил, что причина всего — нервозная обстановка потребителя и мелких оптовиков.