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На восьми улицах Рязани два дня подряд будут отключать электричество
Они расположены в Дягилеве.

На восьми улицах Рязани два дня подряд будут отключать электричество. Объявление опубликовала мэрия.

В четверг, 24 марта, с 9:30 до 16:00 и в пятницу, 25 марта, с 9:30 до 15:00, без света останутся:

  • улица Коняева, дома №№ 1, 2а, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25;
  • 1-й проезд Коняева, дома №№ 1-3, 5-8, 8а, 9а, 9-11;
  • 2-й проезд Коняева, дома №№ 1-3, 3а, 4-9, 9а, 10-30, 32;
  • 3-й проезд Коняева, дома №№ 1-32;
  • 4-й проезд Коняева, дома №№ 1-27;
  • 5-й проезд Коняева, дома №№ 2а, 2-13, 15, 17, 19, 21, 23;
  • 1-й Центральный проезд;
  • 2-й Центральный проезд.

Отключения связаны с работами на воздушной линии. Их проведет РГРЭС.