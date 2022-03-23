На восьми улицах Рязани два дня подряд будут отключать электричество

Они расположены в Дягилеве.

На восьми улицах Рязани два дня подряд будут отключать электричество. Объявление опубликовала мэрия .

В четверг, 24 марта, с 9:30 до 16:00 и в пятницу, 25 марта, с 9:30 до 15:00, без света останутся:

улица Коняева, дома №№ 1, 2а, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25;

1-й проезд Коняева, дома №№ 1-3, 5-8, 8а, 9а, 9-11;

2-й проезд Коняева, дома №№ 1-3, 3а, 4-9, 9а, 10-30, 32;

3-й проезд Коняева, дома №№ 1-32;

4-й проезд Коняева, дома №№ 1-27;

5-й проезд Коняева, дома №№ 2а, 2-13, 15, 17, 19, 21, 23;

1-й Центральный проезд;

2-й Центральный проезд.

Отключения связаны с работами на воздушной линии. Их проведет РГРЭС.