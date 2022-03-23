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Мэрия Рязани сможет штрафовать собственников незакрытых люков на придомовых территориях
Изменения внесут в правила благоустройства города.

Мэрия Рязани сможет штрафовать собственников незакрытых люков на придомовых территориях. Об этом заявила глава горадминистрации Елена Сорокина на странице «ВКонтакте».

Чиновница упомянула, что в правила благоустройства города внесут изменения в плане содержания объектов. Cобственники колодцев должны будут обеспечить их очистку и исправное состояние. При отсутствии крышки люка организации необходимо в течение трех часов оградить его и поставить предупреждающие знаки. Впоследствии нужно обеспечить его закрытие.

«То есть администрация сможет штрафовать собственников при ненадлежащем содержании колодцев. Параллельно начинается работа по инвентаризации бесхозяйственных колодцев и разработка порядка действий в их отношении», — указала Сорокина.

Также мэр рассказала о подведении промежуточных итогов по работе с «люковым хозяйством» города. Так, на предприятия «Водоканал» и РМПТС приходятся 54 тысячи колодца, из них 19 тысяч — прошли инвентаризацию. В ГИС «ИнГео» внесут данные о люках ресурсоснабжающих предприятий и организаций. Помимо этого, запланирована паспортизация 100 километров городских дорог, во время которой внесут данные о колодцах на проезжих частях и тротуарах.

«Все, что связано с колодцами коммуникаций, их учетом и содержанием требует длительной работы. Разными методами. Доведем эту работу до конца. И да… Мы сами обязаны выявлять проблемные места, обходить ногами, буквально „не вылезать“ с территории. Но там, где не увидели, дают информацию горожане, паблики. Благодарим. Отрабатываем», — констатировала Сорокина.