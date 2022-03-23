Любимов: Мы никогда не бросали предприятия в трудных условиях и не допустим этого сейчас

Глава региона возглавил заседание Экспортного совета.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов в среду, 23 марта, возглавил заседание Экспортного совета. Его участниками стали представители региональных институтов поддержки бизнеса, министерств, руководители ряда рязанских предприятий. В онлайн-формате к ним присоединились специалисты Российского экспортного центра.

По словам Николая Любимова, Экспортный совет был создан с целью обеспечения благоприятных условий в формате диалога между бизнесом и региональными органами власти. «Мы планомерно наращивали экспорт, поставляя продукцию рязанского производства в 115 стран мира. Только в 2021 году рост объемов экспортных поставок вырос более чем в три раза по отношению к прошлому году», — подчеркнул губернатор. Он также отметил, что основная цель и повестка совещательного органа остаются неизменными, но фокус внимания из-за геополитической обстановки будет смещен с количественных показателей. «Сегодня нам важно удержать объемы выпуска продукции рязанских предприятий, в том числе экспортной, обеспечив для них стабильный сбыт. Рязанскому центру экспорта предстоит коренным образом пересмотреть географию рынков поставок, взять основной курс на партнерские страны СНГ в тесной кооперации с регионами страны», — подытожил глава региона.

Участники заседания обсудили вопросы, касающиеся получения федеральных и региональных мер поддержки экспортеров в условиях санкционных ограничений. Также на мероприятии был презентован актуализированный план международных мероприятий Рязанского центра экспорта в 2022 году.

Подводя итоги заседания Экспортного совета, глава региона особо подчеркнул необходимость оперативного информирования предприятий-экспортеров обо всех действующих форматах поддержки, которые могут быть им оказаны. Он отметил, что с 21 марта для предприятий стали доступны консультации специалистов оперативного центра поддержки бизнеса, открытого на базе Агентства развития бизнеса. «Аналитики готовы обсуждать проблематику, подбирать необходимый комплекс мер поддержки для каждого предприятия, точечно и конкретно разбирать сложные ситуации, в которые попали компании, — сказал Николай Любимов. — Работа по поддержке бизнеса будет только расширяться. Мы никогда не бросали наши предприятия в трудных условиях и не допустим этого сейчас. Трудные условия дают новые возможности».