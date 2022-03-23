Лавров заявил, что идет процесс формирования нового миропорядка
По его словам, Запад «в узком кругу» пишет правила, которые выдают за истину в последней инстанции и требуют от всех их выполнения.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что происходящее в мире сейчас — это попытка создать новый миропорядок. Об этом передает
Заявление Лавров сделал во время выступления в МГИМО.
«То, что происходит сейчас в мире, конечно, это не только, да и не столько про Украину, это про попытки сформировать новый порядок», — сказал он.
По его словам, Запад «в узком кругу» пишет правила, которые выдают за истину в последней инстанции и требуют от всех их выполнения.