Лавров заявил, что идет процесс формирования нового миропорядка

По его словам, Запад «в узком кругу» пишет правила, которые выдают за истину в последней инстанции и требуют от всех их выполнения.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что происходящее в мире сейчас — это попытка создать новый миропорядок. Об этом передает RT .

Заявление Лавров сделал во время выступления в МГИМО.

«То, что происходит сейчас в мире, конечно, это не только, да и не столько про Украину, это про попытки сформировать новый порядок», — сказал он.

По его словам, Запад «в узком кругу» пишет правила, которые выдают за истину в последней инстанции и требуют от всех их выполнения.