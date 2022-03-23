Курс доллара опустился ниже 100 рублей

Курс доллара расчетами «завтра» после заявления президента о поставке газа в рублях на упал до 94,99 рубля, евро — до 109,7 рубля.

Рубль начал расти после заявления Владимира Путина о решении продавать газ за рубли. Об этом сообщают данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» после заявления президента России на упал до 94,99 рубля, евро — до 109,7 рубля. Позже курсы поднялись.

Напомним, в России решили перевести расчеты на поставки газа в Европу и США в рубли.