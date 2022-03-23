Эксперт назвал предвестников глобального «долларового кризиса»

Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие инвестиции» Андрей Кочетков назвал предвестников глобального «долларового кризиса». Об этом он рассказал агентству «Прайм».
По словам специалиста, валютные резервы должны быть привязаны к реальной ценности — будь то золото или нефть. Он подчеркнул, что Бреттон-Вудская система теряет актуальность.
Отмечается, что во времена золотого стандарта валюты были равны, а расчеты — единообразны. Однако в начале 1970-ых доллар оторвался от основного мерила стоимости. Спустя некоторое время он стал единой валютой для расчетов за нефть. В этот момент появился вопрос доверия к резервным валютам.
По словам аналитика, средства размещены на счетах в иностранных центральных банках или в виде гособязательств в зарубежных депозитариях. «Соответственно, любые попытки заморозить эти средства, или вовсе использовать их без согласия владельца являются актом нарушения доверия в рамках сложившейся глобальной финансовой системы», — сказал Кочетков.