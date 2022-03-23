Депутат Госдумы поддержал создание единого закона об иноагентах

Тему обсудят в рамках профильной комиссии нижней палаты парламента.

Депутат Госдумы Андрей Луговой планирует выступить с инициативой о создании единого закона об иностранных агентах. Об этом он сообщил РИА Новости .

Тему обсудят в рамках профильной комиссии.

По словам Лугового, работа над законодательным регулированием иностранных агентов будет одним из основных направлений комиссии по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России. Ее создание анонсировал спикер палаты.

«На заседании комиссии мы обсудим дорожную карту дальнейшей регуляторики иностранных агентов. Я лично буду предлагать, учитывая, что сейчас все регулирование в различных законах определено — об НКО, о СМИ и так далее, — делать самостоятельный закон об иностранных агентах», — заявил первый замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.