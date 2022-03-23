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Danone продолжит производство на территории России
Речь идет об основных молочных продуктах и продуктах детского питания.

Компания Danone продолжит локальные производство основных молочных продуктов и продуктов детского питания на территории России. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на заявление фирмы.

При этом Danone прекратит импорт в России и экспорт из страны. Он включает продукцию дочерних брендов — в частности, речь идет о Evian и Alpro. Помимо этого, компания заморозит инвестиции в бизнес в России, в том числе, и в рекламу и продвижение брендов.

Напомним, ранее руководство Danone сообщало, что компания не планирует уходить с рынка и прекращать деятельность в России.