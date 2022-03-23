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Число заражений COVID-19 в мире выросло за неделю на 7%
Об этом сообщили в ВОЗ.

В мире на 7% выросло число выявленных случаев COVID-19. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на еженедельный бюллетень Всемирной организации здравоохранения.

При этом число смертей от коронавируса сократилось на 23%.

За прошедшие семь дней в мире обнаружили 12 384 300 случаев заболевания. Также зарегистрированы 32 959 летальных исходов.

По данным ВОЗ, после снижения заболеваемости, наблюдавшегося с конца января, число новых случаев фиксируется вторую неделю подряд. Так, рост сопутствующих показателей с 14 по 20 марта составил 7%.

В европейских странах, на которых приходится 42% новых случаев за неделю, заболеваемость осталась на прежнем уровне. Самое большое число заразившихся пришлось на Республику Корею — там заболели 2 817 214 человек. После следуют Вьетнам (1 888 694), Германия (1 538 666) и Франция (582 344).