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Зеленский заявил о готовности обсудить с Путиным тему Крыма и Донбасса
Украинский президент подчеркнул, что при этом достичь решения на первой встрече не удастся.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности обсудить тему Крыма и Донбасса с президентом России Владимиром Путиным. Об этом во вторник, 22 марта, глава украинского государства объявил в интервью телеканалу «Суспильнi», сообщили РИА Новости.

Украинский президент подчеркнул, что при этом достичь решения на первой встрече не удастся.

«На первой же встрече с президентом России я готов поднимать эти вопросы, они актуальные, для нас они важны — про оккупированные территории. Но я уверен, что это решение будет не в эту встречу», — сказал Зеленский.