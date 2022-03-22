Запрещенные в РФ Instagram и Facebook исключат из реестра соцсетей

Компанию Meta (деятельность запрещена на территории РФ) уберут из перечня иностранных лиц, занимающихся деятельностью в интернете на территории России.

Роскомнадзор исключит Instagram и Facebook (обе — признанны на территории РФ экстремистскими) из реестра соцсетей. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Компанию Meta (запрещена на территории РФ) уберут из перечня иностранных лиц, осуществляющих деятельности в интернете на территории России.

Напомним, в понедельник, 21 марта, в РФ за экстремистскую деятельность запретили Facebook и Instagram.