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Взаимодействие с Instagram* могут признать экстремистским
Ранее Тверской суд Москвы запретил в России социальные сети Instagram* и Facebook* за экстремистскую деятельность. Однако, по словам прокурора, который выносил приговор, их пользователей не будут наказывать за обход блокировок в России.

Россиян предупредили о возможных последствиях из-за взаимодействия с соцсетями Instagram* и Facebook*. Об этом во вторник, 22 марта, в беседе с РИА Новости заявил директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков.

Ранее Тверской суд Москвы запретил в России социальные сети Instagram* и Facebook* за экстремистскую деятельность. По словам прокурора, который выносил приговор, пользователей этих соцсетей не будут наказывать за обход блокировок в России.

В свою очередь Зыков отметил, что за взаимодействие с запрещенными в России соцсетями россиян могут признать экстремистами. В частности, за экстремизм могут посчитать переписку внутри соцсетей, покупку рекламы и инвестирование в акции компании Meta**.

«Настороженность заключается в том, что если используете, то надо быть готовым к тому, что могут быть какие-то последствия, хоть и обещали, что их и не будет пока, но теоретически это возможно… Соцсети признаны экстремистскими, и Instagram*, и Facebook*. Соответственно, любое взаимодействие с этими площадками может быть признано экстремистским», — сказал Зыков.

* Соцсеть, признанная в России экстремистской

** Запрещенная в России организация