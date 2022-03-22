В Волгограде фигуранты дела об убийстве после ссоры в родительском чате получили реальные сроки

Фигуранты получили от семи до 11 лет лишения свободы.

В Волгограде фигуранты дела об убийстве после ссоры в родительском чате получили реальные сроки. Об этом сообщили в пресс-службе Волгоградского областного суда.

Фигуранты получили от семи до 11 лет лишения свободы.

Суд признал Арсена Мелконяна виновным в «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» и «угрозе убийством». Ему назначили 11 лет колонии строгого режима.

Его сестру, Анну Мелконян суд признал виновной в «подстрекательстве к умышленному причинению тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенному группой лиц по предварительному сговору». Ей назначили пять лет и шесть месяцев колонии общего режима.

Супруга Мелконян, Армана Смбатяна суд признал виновным в «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Суд назначил ему семь лет колонии строго режима.

Женщину взяли под стражу в зале суда, мужчины ранее уже были заключены под стражу.

В октябре 2020 года в родительском чате в мессенджере произошла ссора между родителями двух одноклассниц — Анной Мелконян и Романом Гребенюком. Женщина рассказала о произошедшем своему брату. Мужчина вместе с мужем своей сестры приехали на встречу с Гребенюком в банк. Там он несколько раз ударил Романа по голове. От полученных травм мужчина умер в больнице.