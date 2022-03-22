В Ставропольском крае задержали подозреваемого в убийстве 12-летнего подростка. Об этом
Им оказался 14-летний мальчик.
Тело погибшего ребенка с ножевыми ранениями нашли в пустыре в понедельник, 21 марта. Ранее следователи возбудили уголовное дело об убийстве после его исчезновения.
«Благодаря грамотно организованным следственным действиям
По информации следователей, 20 марта подростки встретились на одной из улиц Невинномысска. После этого они вместе пошли за город. Там 14-летний подросток нанес мальчику ножевые ранения — от них он погиб.
Специалисты осмотрели место происшествия, зафиксированы следы преступления. Расследование продолжается.