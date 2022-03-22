В Ставропольском крае задержали подозреваемого в убийстве 12-летнего подростка

Им оказался 14-летний мальчик.

В Ставропольском крае задержали подозреваемого в убийстве 12-летнего подростка. Об этом сообщило региональное СУ С. К. России .

Им оказался 14-летний мальчик.

Тело погибшего ребенка с ножевыми ранениями нашли в пустыре в понедельник, 21 марта. Ранее следователи возбудили уголовное дело об убийстве после его исчезновения.

«Благодаря грамотно организованным следственным действиям следователей С. К. России и оперативно-розыскным мероприятиям сотрудников ГУ МВД и УФСБ России по Ставропольскому краю, преступление было раскрыто по горячим следам. Установлены обстоятельства преступления и причастное к его совершению лицо. Им оказался 14-летний подросток», — указано в сообщении управления.

По информации следователей, 20 марта подростки встретились на одной из улиц Невинномысска. После этого они вместе пошли за город. Там 14-летний подросток нанес мальчику ножевые ранения — от них он погиб.

Специалисты осмотрели место происшествия, зафиксированы следы преступления. Расследование продолжается.