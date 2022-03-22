В Совфеде призвали надзорные органы заморозить проверки бизнеса

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала надзорные органы заморозить проверки бизнеса. Об этом во вторник, 22 марта, она
Ранее сенаторы неоднократно заявляли о случаях проверок бизнеса, несмотря на решение правительства временно их приостановить.
По словам Матвиенко, проверяющие организации вместо плановых проверок увеличили число внеплановых. Тем самым они нарушили решение правительства.
«Предельно понятно — сейчас проверки бизнеса надо заморозить. Любые. Президент поручил. Правительство приняло соответствующий документ. Оказалось, что понятно не всем», — подчеркнула спикер Совфеда.
Матвиенко подчеркнула, что «в ключевой для страны момент» бизнесу не стоит мешать. Она добавила, что любая проверка — это приостановка работы и очень большие проблемы по возвращению в нормальный ритм.
В завершении спикер Совфеда обратилась ко всем надзорным органам, которые принимают решения на местах, с просьбой «проявить себя государственниками».
«Не ищите в документах лазейки, а ищите в себе желание быть полезными России. От вас зависит многое», — заявила она.
Также Матвиенко предложила региональным предпринимателям обращаться с сообщениями о продолжающихся проверках в общественные приемные сенаторов.