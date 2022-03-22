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В Совфеде призвали надзорные органы заморозить проверки бизнеса
Ранее сенаторы неоднократно заявляли о случаях проверок бизнеса, несмотря на решение правительства временно их приостановить. По словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, проверяющие организации вместо плановых проверок увеличили число внеплановых.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала надзорные органы заморозить проверки бизнеса. Об этом во вторник, 22 марта, она написала в своем telegram-канале.

Ранее сенаторы неоднократно заявляли о случаях проверок бизнеса, несмотря на решение правительства временно их приостановить.

По словам Матвиенко, проверяющие организации вместо плановых проверок увеличили число внеплановых. Тем самым они нарушили решение правительства.

«Предельно понятно — сейчас проверки бизнеса надо заморозить. Любые. Президент поручил. Правительство приняло соответствующий документ. Оказалось, что понятно не всем», — подчеркнула спикер Совфеда.

Матвиенко подчеркнула, что «в ключевой для страны момент» бизнесу не стоит мешать. Она добавила, что любая проверка — это приостановка работы и очень большие проблемы по возвращению в нормальный ритм.

В завершении спикер Совфеда обратилась ко всем надзорным органам, которые принимают решения на местах, с просьбой «проявить себя государственниками».

«Не ищите в документах лазейки, а ищите в себе желание быть полезными России. От вас зависит многое», — заявила она.

Также Матвиенко предложила региональным предпринимателям обращаться с сообщениями о продолжающихся проверках в общественные приемные сенаторов.