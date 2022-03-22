В Сочи задержали администратора террористического интернет-сообщества «Колумбайн» (движение запрещено в РФ). Об этом сообщило
В ведомстве отметили, что гражданин России 2005 года рождения причастен к пропаганде идеологии массовых убийств в образовательных учреждениях. Также его подозревают в распространении фейков о подготовке терактов в школах.
По словам молодого человека, права администрирования ему передал украинец, именующий себя в интернете как «Белая Роза». Он общался с ним через Telegram.
В ФСБ отметили, что пользователь известен как гражданин Украины Ярослав Овсюк. По версии службы, он причастен к склонению в ноябре 2021 года жителя Казани к совершению нападения на школу. «Данная акция была своевременно пресечена», — подчеркнули в ФСБ.
В отношении задержанного подростка примут процессуальное решение.
*движение запрещено в РФ