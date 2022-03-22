В Сочи задержали администратора террористического интернет-сообщества «Колумбайн"*

По версии ФСБ, он причастен к пропаганде идеологии массовых убийств в образовательных учреждениях, а также распространению заведомо ложной информации о подготовке террористических актов в российских школах.

В Сочи задержали администратора террористического интернет-сообщества «Колумбайн» (движение запрещено в РФ). Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

В ведомстве отметили, что гражданин России 2005 года рождения причастен к пропаганде идеологии массовых убийств в образовательных учреждениях. Также его подозревают в распространении фейков о подготовке терактов в школах.

По словам молодого человека, права администрирования ему передал украинец, именующий себя в интернете как «Белая Роза». Он общался с ним через Telegram.

В ФСБ отметили, что пользователь известен как гражданин Украины Ярослав Овсюк. По версии службы, он причастен к склонению в ноябре 2021 года жителя Казани к совершению нападения на школу. «Данная акция была своевременно пресечена», — подчеркнули в ФСБ.

В отношении задержанного подростка примут процессуальное решение.

*движение запрещено в РФ