В Рязанском облсуде присяжные вынесли оправдательный вердикт мужчине
Ранее сообщалось, что мужчина якобы заколол незнакомого человека.
В Рязанском облсуде присяжные вынесли оправдательный вердикт мужчине. Его обвиняли в убийстве, совершенном из хулиганских побуждений, пишет пресс-служба суда.
Трагедия произошла в Ухоловском районе. Сообщалось, что мужчина якобы заколол незнакомого человека.
Коллегия присяжных единогласно приняла решение о недоказанности совершения преступления. Из-за этого они вынесли оправдательный вердикт.
Подсудимого освободили из-под стражи в зале суда.
После обсуждения вердикта участниками процесса судья вынесет оправдательный приговор.