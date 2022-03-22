В Рязанском облсуде присяжные вынесли оправдательный вердикт мужчине

Ранее сообщалось, что мужчина якобы заколол незнакомого человека.

В Рязанском облсуде присяжные вынесли оправдательный вердикт мужчине. Его обвиняли в убийстве, совершенном из хулиганских побуждений, пишет пресс-служба суда.

Трагедия произошла в Ухоловском районе. Сообщалось, что мужчина якобы заколол незнакомого человека.

Коллегия присяжных единогласно приняла решение о недоказанности совершения преступления. Из-за этого они вынесли оправдательный вердикт.

Подсудимого освободили из-под стражи в зале суда.

После обсуждения вердикта участниками процесса судья вынесет оправдательный приговор.